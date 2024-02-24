عبر العقيد المتقاعد والخبير العسكري الألماني فولفغانغ ريختر عن اعتقاده بأن شركاء أوكرانيا الغربيين بحاجة لقبول حقيقة أن انتصار القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة أمر مستحيل.

وقال الخبير العسكري خلال مقابلة مع مجلة فيلت: ما يحدث يذكرني بالجنرال زالوجني، عندما قال إننا "يجب أن نقول وداعا لخطاب النصر الذي يتبناه زيلينسكي". لقد تبين أن زالوجني كان محقا في هذا، والأحداث الأخيرة تؤكد ذلك.

وأكد ريختر أن انتصار الجيش الأوكراني أمر غير وارد، لأنه لا يفتقر إلى الذخيرة فحسب، بل وإلى الأفراد أيضا. وأضاف أن قدرات الجيش الروسي، على العكس من ذلك، تتزايد.

وخلص الخبير إلى أن قوة الجيش الروسي آخذة في التنامي، ويحقق المزيد من المكاسب تدريجيا. وقد شاهدنا ذلك في أفدييفكا.

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وفي أوائل فبراير، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن خسائر القوات الأوكرانية في يناير تجاوزت 23 ألف عسكري.

وذكر أن كييف ترمي بما تبقى من احتياطيات بشرية إلى المعركة، ولمنع انهيار دفاعاتها تجري عمليات تجنيد قسرية على عجل. في حين أن القوات الروسية تتقدم وتوسع مناطق سيطرتها.

المصدر: نوفوستي