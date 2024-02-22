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خبير بريطاني يكشف سبب هزيمة القوات الأوكرانية في قرية بوبيدا

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خبير بريطاني يكشف سبب هزيمة القوات الأوكرانية في قرية بوبيدا
Sputnik
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قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، في مدونته على يوتيوب إن المجموعة العسكرية الأوكرانية تعرضت للهزيمة بالقرب من قرية بوبيدا، بسبب استخدام الجيش الروسي لقنابل FAB-500 الجوية.

وأضاف الخبير: "هاجم الجيش الروسي المجموعة المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بوبيدا بالقنابل الجوية من طراز FAB-500، وسحقها بنيران المدفعية الكثيفة. ومن الصعب أن نتخيل كيف يمكن للأوكرانيين الاحتفاظ بهذا المكان في مثل هذه الظروف".

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحرير قرية بوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما قام المقاتلون الروس بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزموا تشكيلات من ثلاثة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخيلوفكا وكراسنوغوروفكا.

وذكرت الوزارة الروسية، أن الوحدات الأوكرانية فقدت في هذا الاتجاه أكثر من 400 عسكري وكمية كبيرة من المعدات العسكرية.

يشار إلى أن FAB-500 هي قنبلة جوية تزن 500 كيلوغرام برأس حربي شديد الانفجار.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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