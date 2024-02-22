الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس عن تحرير بلدة بوبيدا على محور دونيتسك، وتدمير عدد من أسلحة الجيش الأوكراني، بينها أجزاء من منظومة "باتريوت" الأمريكية للصواريخ المضادة للطائرات.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرهات اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة بوبيدا الواقعة قرب مدينة ماريينكا التي تم تحريرها في ديسمبر الماضي، كما حسنت القوات الروسية هناك وضعها على الخط الأمامي.

وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغت نحو 790 جنديا. وفي ما يلي أبرز تفاصيل تقرير الدفاع الروسية:

صد 3 هجمات على محور كوبيانسك، شملت خسائر العدو نحو 30 عسكريا وناقلتي جند مدرعتين مدفع M777 أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر M198 أمريكي الصنع ومدفع ذاتي الحركة "غياتسينت-إس" ومدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا"

على محور دونيتسك ضمت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 410 عسكريين ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعا ذاتي الحركة Krab بولندي الصنع وآخر من طراز "بوغدانا"، ومدفع هاوتزر "دي-20" ومدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا"

على محور أفدييفكا، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت 9 هجمات وهجمات مضادة للوحدات الأوكرانية، وخسر العدو على هذا المحور نحو 145 جنديا، و5 مركبات مشاة قتالية، وناقلتي جنود مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز M113، بالإضافة إلى مدفع أمريكي الصنع M777

على محور جنوب دونيتسك، شملت خسائر العدو نحو 155 عسكريا ودبابة وناقلتي جند مدرعتين ومركبة قتالية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا-10"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع "إم-46" ومحطة للحرب الإلكترونية.

على محور خيرسون، تم صد 3 هجمات للعدو في منطقة بلدة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفاع ذاتي الحركة M109 "Paladin" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" إضافة إلى مدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا"

تدمير قاذفة ومركبة نقل وتحميل لمنظومة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات أمريكية الصنع، وضرب قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 114 منطقة

إسقاط صاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويله لضرب أهداف أرضية، و8 صواريخ من نظام HIMARS، وقنبلة موجهة من نوع JDAM، وتدمير 95 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية