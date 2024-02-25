زيلينسكي: روسيا كانت تعرف خطط هجومنا المضاد قبل بدئه

أعلن الرئيس الأوكرانيي، فلاديمير زيلينسكي، أن خطط الهجوم المضاد الأوكراني في عام 2023 كانت لدى روسيا قبل بدئه.

وقال زيلينسكي في المؤتمر الصحفي "أوكرانيا-2024" ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى أوكرانيا خطة قتالية لعام 2024: "هناك خطة، لا أستطيع أن أخوض في التفاصيل. سأقول لك بصراحة، خططنا لهجومنا المضاد في الخريف الماضي كانت على طاولة الكرملين قبل بدئه".

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وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق أن فكرة إنشاء خط دفاع قوي أمام الهجوم المضاد الأوكراني تعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن بوتين هو الذي أشرف على هذه المسألة.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في يونيو الماضي بدعم غربي، وذلك بهدف اختراق خطوط دفاع القوات الروسية، وقد فشلت في تحقيق أي من أهدافها وتكبدت خسائر فادحة تقدر بعشرات آلاف القتلى بالإضافة إلى الخسائر في العتاد.

بالإضافة إلى ذلك خسر الجيش الأوكراني مواقع فيما تمكن الجيش الروسي من تعزيز مواقعه وإحراز تقدم والسيطرة على مناطق جديدة كان آخرها مدينة أفدييفكا التي انسحبت منها قوات كييف الأسبوع الماضي وباتت تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل.

المصدر: تاس