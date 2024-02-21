رئيس الوزراء الأوكراني: الهجوم المضاد لم يحقق النتائج المتوقعة لكنه مستمر

صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الأربعاء، بأن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية مستمر، لكنه لا يحقق النتائج التي توقعها شركاء أوكرانيا.

وقال شميغال لقناة "NHK" التلفزيونية اليابانية: "الهجوم المضاد مستمر، لكنه للأسف لا يأتي بالنتائج التي أردناها نحن والدول الصديقة لنا، لدينا مشكلة نقص القذائف على الجبهة، ولكن من خلال الطائرات المسيرة والروبوتات والتقنيات الجديدة مثل الحرب الإلكترونية، نحاول التغلب على هذه المشكلة".

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وألمح شميغال إلى بعض التطورات الجديدة التي "ستظهر نتائج مثيرة للاهتمام" هذا العام على البحر الأسود، على حد زعمه.

وقال: "أعتقد أننا سنظهر هذا العام نتائج مهمة للغاية ومثيرة للاهتمام..هذا ليس هجوما مضادا إلى حد كبير، إنه بداية استخدام التقنيات الجديدة وستظهر النتيجة في البحر الأسود، ثم على الجبهة".

كما أصر شميغال على ضرورة تنفيذ "صيغة زيلينسكي للسلام"، مشيرا إلى أنه نظرا لامتلاك روسيا أسلحة نووية، فلن يكون من الممكن الفوز "بالمعنى العسكري" أمامها، قائلا: "روسيا قوة نووية، لذلك نحن ندرك أنه حتى لو استعدنا معظم الأراضي، فلن نتمكن من الفوز بالمعنى العسكري".

يذكر أن أوكرانيا بدأت "هجوما مضادا" في 4 يونيو 2023 بدعم غربي وذلك بهدف اختراق خطوط دفاع القوات الروسية، وقد فشلت في تحقيق أي من أهدافها وتكبدت خسائر فادحة تقدر بعشرات آلاف القتلى بالإضافة إلى الخسائر في العتاد.

بالإضافة إلى ذلك خسر الجيش الأوكراني مواقع فيما تمكن الجيش الروسي من تعزيز مواقعه وإحراز تقدم والسيطرة على مناطق جديدة كان آخرها مدينة أفدييفكا التي انسحبت منها قوات كييف الأسبوع الماضي وباتت تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل.

المصدر: "نوفوستي"+RT