أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفدييفكا يظهر مدى تعقيد الوضع في ساحة المعركة.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في بروكسل بثه موقع الحلف الإلكتروني: "الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا يظهر أن الوضع في ساحة المعركة صعب للغاية".

وأضاف أمين عام "الناتو" أنه "على الرغم من ذلك، فقد تجاوز الأوكرانيون كل التوقعات"، مؤكدا أن حلف شمال الأطلسي سيواصل دعم كييف.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين مساء يوم السبت، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وقد أعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة"، وفي الأيام الأخيرة، اعترف الجيش الأوكراني بأن الوضع هناك حرج بالنسبة لهم، وهو أسوأ مما كان عليه في أرتيوموفسك، التي انسحبت منها كييف في مايو 2023.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف اليوم السبت، بأن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كان بسبب نقص الأسلحة.

ومن جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم السبت، بأن سيطرة القوات المسلحة الروسية على مدينة أفدييفكا يثير "ضغينة" جميع أعداء موسكو.

المصدر: RT