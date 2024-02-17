صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم السبت، بأن سيطرة القوات المسلحة الروسية على مدينة أفدييفكا يثير "ضغينة" جميع أعداء موسكو.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام" تعليقا على إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فرض السيطرة الكاملة على أفدييفكا: "بسبب هذا جميع أعدائنا مستاؤون للغاية. ليمنحنا الله القوة جميعا!".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين مساء يوم السبت، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع.

وقد أعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة"، وفي الأيام الأخيرة، اعترف الجيش الأوكراني بأن الوضع هناك حرج بالنسبة لهم، وهو أسوأ مما كان عليه في أرتيوموفسك، التي انسحبت منها كييف في مايو 2023.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف اليوم السبت، بأن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كان بسبب نقص الأسلحة.

وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أنها قطعت طرق الإمداد عن قوات زيلينسكي في أفدييفكا، التي لم يتبق أمامها سوى الاستسلام أو الانسحاب عبر ممر وحيد لا يزال مفتوحا.

لمصدر: RT