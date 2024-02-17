بالفيديو.. لحظة فرض الجيش الروسي السيطرة على مدينة أفدييفكا

أظهرت لقطات مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لتقدم القوات المسلحة الروسية ودحر القوات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ويظهر مقطع الفيديو رفع الجنود الروسي العلم الروسي على المبنى الإداري لمدينة أفدييفكا المحررة.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين مساء اليوم السبت، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع.

وقد أعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة"، وفي الأيام الأخيرة، اعترف الجيش الأوكراني بأن الوضع هناك حرج بالنسبة لهم، وهو أسوأ مما كان عليه في أرتيوموفسك، التي انسحبت منها كييف في مايو 2023.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف اليوم السبت، بأن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كان بسبب نقص الأسلحة.

المصدر: RT