شويغو: فكرة إنشاء خط دفاع قوي أمام الهجوم الأوكراني تعود لبوتين

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن فكرة إنشاء خط دفاع قوي أمام الهجوم المضاد الأوكراني تعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن بوتين هو الذي أشرف على هذه المسألة.

وأضاف شويغو في مقابلة مع وكالة "تاس" أن فكرة "إنشاء خط دفاع قوي يبلغ طوله حوالي 2000 كيلومتر ... كانت كلها فكرة الرئيس، أشرف على هذه المسألة وكان يتعين الإسراع في تنفيذها".

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في يونيو الماضي بدعم غربي، وذلك بهدف اختراق خطوط دفاع القوات الروسية، وقد فشلت في تحقيق أي من أهدافها وتكبدت خسائر فادحة تقدر بعشرات آلاف القتلى بالإضافة إلى الخسائر في العتاد.

بالإضافة إلى ذلك خسر الجيش الأوكراني مواقع فيما تمكن الجيش الروسي من تعزيز مواقعه وإحراز تقدم والسيطرة على مناطق جديدة كان آخرها مدينة أفدييفكا التي انسحبت منها قوات كييف الأسبوع الماضي وباتت تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل.

المصدر: تاس