كيربي: بايدن لا يملك صلاحيات للتصرف بالأصول الروسية المجمدة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتاج إلى تفويض قانوني من الكونغرس لمصادرة الأصول الروسية، وهذا التفويض غير موجود حاليا.

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وأضاف كيربي في إفادة صحفية ردا على سؤال حول قدرة واشنطن على استخدام الأصول الروسية المجمدة: "ما زلنا بحاجة إلى سلطة قانونية أكبر ممنوحة من قبل الكونغرس حتى يتمكن الرئيس من التصرف بشأن هذه القضية".

وفقا لكيربي تعتزم الولايات المتحدة حاليا استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة بالشراكة مع حلفائها الغربيين بغية توجيه هذه الأموال لدعم كييف.

وفي ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا وجمد أصولا روسية تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، كما يناقش الغرب إمكانية مصادرة هذه الأصول.

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وفي 29 يناير الماضي، وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي بشكل مبدئي على اقتراح المفوضية الأوروبية، بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.

من جهتها حذرت موسكو من مصادرة أصولها وأكدت أنها ستدافع عن حقوقها وستتخذ إجراءات مماثلة.

المصدر: نوفوستي