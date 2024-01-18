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الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة إن أقدم الغرب على مصادرة الأصول الروسية

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الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة إن أقدم الغرب على مصادرة الأصول الروسية
Sputnik
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الخميس أن موسكو ستتخذ تدابير مماثلة في حال تنفيذ التهديدات الغربية ومصادرة الأصول الروسية في دول العقوبات.

وقال ريابكوف للصحافيين: "سنتخذ بالتأكيد تدابير مماثلة إذا تم تنفيذ هذه التهديدات".

وأوضح ريابكوف أن روسيا "لا تتوقع أي إجراءات سليمة من الغرب، أو أي خطوات من شأنها أن تظهر على الأقل الحد الأدنى من إدراك مدى الضرر الناحم عن مناقشة هذه المسألة أصلا، ونتائجها العكسية".

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وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن واشنطن لم تبلغ الجانب الروسي بدعم البيت الأبيض لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية لعدم وجود قنوات اتصال تقريبا بين البلدين.

وشدد بيسكوف على أن دعم البيت الأبيض الاستيلاء على الأصول الروسية، خطوة نحو تقويض السلطة المالية للولايات المتحدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مذكرة من مجلس الأمن القومي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن البيت الأبيض يؤيد مشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة.

ووفقا للوكالة يريد البيت الأبيض تنسيق هذه الإجراءات مع دول مجموعة السبع الأخرى من أجل تقليل مخاطر تقويض الثقة في الولايات المتحدة من المستثمرين الأجانب.

 

المصدر: تاس

 

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