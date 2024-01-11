بيسكوف يعلق على دعم واشنطن لعملية مصادرة الأصول الروسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن واشنطن لم تبلغ الجانب الروسي بدعم البيت الأبيض لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية لعدم وجود قنوات اتصال تقريبا بين الدولتين.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مذكرة من مجلس الأمن القومي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن البيت الأبيض يدعم مشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة. ووفقا للوكالة يرغب البيت الأبيض خلال ذلك، في تنسيق هذه الإجراءات مع دول مجموعة السبع الأخرى من أجل تقليل مخاطر تقويض الثقة في الولايات المتحدة من جانب المستثمرين الأجانب.

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وأضاف بيسكوف: "بالطبع، يجري الحديث عن بيان استفزازي للغاية يعلن عن إمكانية ارتكاب أعمال غير قانونية تجاه ممتلكاتنا وأصولنا. وهذا لا يمكن إلا أن تكون له عواقب وخيمة".

وشدد بيسكوف على أن دعم البيت الأبيض لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية، هو خطوة نحو تقويض السلطة المالية للولايات المتحدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.

ونوه ممثل الكرملين بأن البيت الأبيض بدعمه لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية، يحاول الضغط على الأوروبيين، حيث أن الأموال الروسية الرئيسية موجودة في أوروبا، لكن إذا اتبع الأوروبيون خطى الأمريكيين، فسيواجهون حتما خسائر وغرامات ومخالفات قانونية وعواقب أخرى.

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو. يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم. وفي نهاية أكتوبر، ذكرت مؤسسة الإيداع الدولية يوروكلير أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023 حوالي 3 مليارات يورو من الفوائد على الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

المصدر: نوفوستي