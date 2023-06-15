مشروع قانون أمريكي لمصادرة الأصول الروسية وتحويلها لأوكرانيا

طرح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن، حق مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة ونقلها إلى كييف، بعد انتهاء العملية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان، أن مشروع القانون الذي شارك في رعايته الجمهوري جيم ريش، والديمقراطي شيلدون وايتهاوس، يهدف إلى "تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا من خلال الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي والأصول السيادية الأخرى الروسية".

كما أضاف البيان: "سيسمح مشروع القانون للرئيس الأمريكي بنقل الأصول السيادية الروسية المجمدة في الولايات المتحدة، وتوجيهها لاحتياجات أوكرانيا في إعادة الإعمار".

وذكر ريش: "خلال الأزمة الأوكرانية منذ أكثر من عام، تم تجميد أكثر من 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية في جميع أنحاء العالم... الشيء الصحيح الوحيد هو التأكد من مصادرة أموال الحكومة الروسية في الولايات المتحدة، وتحويلها إلى أوكرانيا لإعادة الإعمار".

ووفقا لنص القانون، يُحظر على الرئيس الأمريكي سحب الأصول الروسية حتى انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كما يتمتع الرئيس، وفقا لنص القانون، بحق مصادرة الأصول والممتلكات الروسية، والتي ينبغي تحويل عائداتها إلى صندوق خاص لمساعدة أوكرانيا.

كما يدعو مشروع القانون أيضا إلى إنشاء آلية تعويض دولية مشتركة، مع الشركاء الأجانب، كأداة إضافية لتحويل الأموال الروسية المصادرة لإعادة الإعمار في أوكرانيا.

وأكدت روسيا أن الخطط الأمريكية لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سرقة علنية، وأن موسكو سترد بالمثل على أي خطوة من هذا القبيل.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي