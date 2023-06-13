"سي إن بي سي": الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على خطة لاستخدام الأصول الروسية

ذكرت قناة "سي إن بي سي" أن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من الاتفاق على خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في إعمار أوكرانيا.

وقال أندرس أنليد، رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة بالاستحواذ على الأصول الروسية، للقناة: "في الوقت الحالي، يركز المسؤولون الأوروبيون على الخطوة الأولى من الخطة المقترحة، والتي تتضمن استخدام أصول البنك المركزي لروسيا، لكن ليس من الواضح متى وبأي مبلغ سيتم تحويل الأموال إلى كييف.. لقد أجرينا مناقشات مطولة إلى حد ما، والآن، آمل أن نتمكن من تقديم اقتراح في المستقبل القريب حول كيفية استخدام الدخل من هذه الأصول المجمدة على الأقل".

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وتجدر الإشارة إلى أن مسألة نقل الأصول الروسية إلى كييف هي مسألة تقنية للغاية ومعقدة من وجهة نظر قانونية وسياسية.

وأضاف أنليد: "إذا تم اتخاذ أي إجراء من هذا النوع، فينبغي أن يتم بالتوافق مع شركاء مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا ودول أخرى".

وفقا لتقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والسلطات الأوكرانية، بلغت التكلفة التقديرية لإعمار أوكرانيا حتى مارس 441 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أكد الاتحاد الأوروبي تجميد 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي. كما جمدت الدول الأوروبية حوالي 24.5 مليار يورو من أصول رجال الأعمال.

المصدر: تاس