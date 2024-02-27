واشنطن تتوقع تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" هذا العام

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تتوقع حصول أوكرانيا على الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع من نوع "إف 16" هذا العام.

وجاء هذا الإعلان أثناء المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، يوم الثلاثاء. ولم يذكر المتحدث أي موعد دقيق لحصول أوكرانيا على الطائرات.

يذكر أن هولندا أعلنت في أغسطس الماضي عن استعدادها لتسليم 42 مقاتلة من نوع "إف 16" لأوكرانيا. كما تعهدت الدنمارك بتقديم 19 طائرة من هذا النوع، وذلك بعد موافقة الولايات المتحدة على تلك التوريدات.

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وكانت أوكرانيا تأمل في الحصول على الطائرات الأمريكية الصنع في النصف الأول من عام 2024.

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية أن تقديم الطائرات لكييف قد يتم في الصيف المقبل.

بدوره، تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين في وقت سابق عن إمكانية تسليم الطائرات في ربيع عام 2024.

المصدر: تاس