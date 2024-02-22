الدنمارك تبرم اتفاقا أمنيا مع أوكرانيا وتعدها بمساعدات عسكرية ونقل مقاتلات "إف-16" في الصيف

أعلنت الدنمارك اليوم الخميس أنها أبرمت اتفاقا أمنيا مع أوكرانيا وأنها ستقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، كما ستسلمها الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" في الصيف المقبل.

وأفادت الخارجية الدنمركية في بيان لها بأن المملكة توصلت إلى اتفاق أمني مدته 10 سنوات مع كييف، في أعقاب اتفاقيات مماثلة وقعتها برلين ولندن وباريس مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيانها: "الاتفاق يعني أن الدعم العسكري والمدني المستقبلي سيتم تنظيمه للسنوات العشر المقبلة في إطار اتفاق سياسي ثنائي"، وسيتم تمويله من صندوق أوكرانيا الدنماركي، الذي يبلغ حجمه حاليا 69.1 مليار كرونة (10 مليارات دولار).

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، قالت رئيسة وزراء البلاد ميتي فريدريكسن إن كوبنهاهن ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.7 مليار كرونة (247 مليون دولار).

وحثت فريدريكسن حلفاء كييف على زيادة دعمها عسكريا، وقالت: "الوقت لا يساعد أوكرانيا، ففي ساحة المعركة، الأفعال فقط هي المهمة"، مدعية أن "روسيا تريد الحرب" وأن "السياسة الأمنية تعيش حاليا أخطر حالة منذ انتهاء الحرب الباردة"،

من جانبه، قال بولسن: "سنقوم بتسليم أول مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا هذا الصيف"، دون أن يذكر عدد الطائرات التي يخطط لنقلها. وفي وقت سابق تحدث تقارير عن تقديم الدنمارك 19 مقاتلة لأوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع أن حزمة المساعدات الجديدة لكييف ستشمل أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة و15 ألف قذيفة مدفعية.

وأشار بولسن إلى أن الدول الغربية تجد نفسها في وضع جديد حيث "لا تهدد روسيا أوكرانيا فحسب، بل أمن أوروبا أيضا"، حسب تعبيره.

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وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إنه لا يستطيع تحديد التوقيت الدقيق لنقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا، لكنه يتمنى أن يحدث ذلك "في أقرب وقت ممكن". وأضاف أنه سيكون للقوات الأوكرانية "الحق" في استخدام تلك المقاتلات لضرب "أهداف عسكرية روسية خارج أوكرانيا".

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تقديم مقاتلات إف-16 إلى كييف. وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد استكمال تدريب طياريها.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، إن لاهاي تتوقع إرسال أولى مقاتلات إف-16 إلى كييف في عام 2024. وفي وقت سابق أشار السفير الروسي في هولندا ألكسندر شولغين، إلى أن الهولنديين "يتجاهلون" حقيقة أن إمداد كييف بمقاتلاتهم "أف-16" لن يؤدي إلا لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا وزيادة معاناة مواطنيها.

المصدر: وكالات