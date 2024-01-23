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البنتاغون: الغرب يعتزم تزويد أوكرانيا بأولى مقاتلات "إف-16" في 2024

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البنتاغون: الغرب يعتزم تزويد أوكرانيا بأولى مقاتلات
Sputnik
مقاتلات "إف-16"
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أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية سيليست والاندر أن الغرب يعتزم إرسال أولى مقاتلات من طراز "إف-16" ومعدات لخدمتها إلى أوكرانيا عام 2024.

وقالت والاندر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع دوري لمجموعة الاتصال التي أنشأها الغرب لتنسيق إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف: "نحن نعمل كتحالف من أجل أن يكون لدى أوكرانيا استعداد تشغيلي أولي لبرنامج طائرات "إف-16" في عام 2024. والذي يشمل تدريب الطيارين، والمنصات، بالإضافة إلى تدريب الفنيين، والبنية التحتية وقطع الغيار. وجميع المكونات التي يتحمل التحالف الغربي مسؤوليتها".

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وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية نهاية الشهر الفائت إنهاء تدريب أول دفعة من الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية في الدنمارك، تحت إشراف القوات الجوية البريطانية.

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، فيما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد استكمال طياريها التدريب.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن الجيش الروسي سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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