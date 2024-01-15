تخشى أوكرانيا معاناة كبيرة مع مقاتلات إف-16 الأمريكية، بحسب العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين. حول ذلك كتب إيغور ياكونين وإيغور إسماعيلوف، في "كومسومولسكايا برافدا":

قال مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، إن صعوبات جدية تنتظر صيانة مقاتلات إف-16 على الأراضي الأوكرانية. وقد تحدث عن ذلك على هواء قناة ردا التلفزيونية.

وأما نحن، فناقشنا هذه المسألة على موجة "كومسومولسكايا برافدا" مع المحلل العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، فقال:

مشكلة طائرات إف-16 لا تقتصر على تدريب الطيارين الأوكرانيين. تكمن المشكلة في العثور على مكان يمكن فيه لمثل هذه المقاتلات الإقلاع والهبوط لاحقًا، في أوكرانيا، بحيث يمكن تجهيزها للإقلاع، ثم صيانتها بعد إنجاز المهمة. ويجب تعليم الطيارين كيفية خوض المعارك الجوية بمفردهم، وفي ثنائيات، أثناء الطلعات. ويستغرق هذا التدريب ما لا يقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات للتعلم.

يجب أن يكون المطار مجهزًا بشكل جدي، ببرج قيادة، ورادارات يمكنها رؤية الطائرة أبعد من الطيار ونقل ملاحظاتها إلى برج القيادة، وتوجيه الطيار من برج القيادة. يجب أن يكون هناك مصنع صغير في المطار، عبارة عن حدة تقنية وتشغيلية. وهناك، يجب أن تجرى صيانة الطائرات قبل الإقلاع وبعد الهبوط.

ولكننا، لن نجلس متفرجين، بلا حول ولا قوة، وهم يبنون هذه المطارات. بل سنضرب هذه المطارات وندمرها.

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