الدفاع البريطانية تعلن انتهاء تدريبات الدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف - 16"

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إنهاء تدريب أول دفعة من الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف – 16" الأمريكية في الدنمارك تحت إشراف القوات الجوية البريطانية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع: "أكملت مجموعة من 6 طيارين أوكرانيين دورة تدريبية على استخدام مقاتلات "إف-16" في الدنمارك، كما يجري تدريب مجموعة ثانية من 10 طيارين في بريطانيا".

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في وقت سابق أنّها ستسلّم "أول" 18 مقاتلة "إف-16" لأوكرانيا، دون تحديد موعد لذلك.

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، فيما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد استكمال طياريها التدريب.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين إنها تتوقع إرسال أولى المقاتلات إلى كييف عام 2024.

وذكر السفير الروسي في لاهاي ألكسندر شولغين في وقت سابق أن الهولنديين "يغضون الطرف" عن حقيقة أن إمداد كييف بمقاتلات "إف-16" سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، وزيادة معاناة مواطنيها.

ولم يبق الغرب في مستودعاته نوعا من الأسلحة لم يرسله لقوات كييف، فيما يمهّد في الآونة الأخيرة لتزويدها بمقاتلات "إف-16".

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

المصدر: تاس