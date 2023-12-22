"إف-16" الأمريكية الصنع إلى أوكرانيا من هولندا

أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة أنّها ستسلّم "أول" 18 مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، دون تحديد موعد تسليم هذه الطائرات التي تنتظرها كييف.

ويأتي هذا الإعلان عن التسليم في وقت تواجه فيه كييف ضغوطا متزايدة من الجيش الروسي على الجبهة.

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بدورها، قالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان إنّ "هولندا ستزوّد أوكرانيا بـ18 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 على الأقل".

وبدعم من الولايات المتحدة، أضفت الدنمارك وهولندا طابعاً رسميا في أغسطس الماضي على التزامهما توفير حوالى 61 طائرة مقاتلة بمجرّد تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقالت الحكومة الهولندية إنّ "بعض الطائرات يتطلّب صيانة كبيرة". كذلك، يجب استيفاء معايير أخرى قبل تسليم الطائرات لكييف.

كما أن من الضروري أيضا أن تتوفّر البنية التحتية المناسبة في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب الطيارين.

من جهته، قال رئيس الحكومة المنتهية ولايته مارك روته إنّ "تسليم طائرات اف-16 يعدّ واحدا من العناصر الأكثر أهمية في الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا".

وأضاف على منصة "إكس"، أن "هذا القرار يؤكد التزام هولندا الثابت بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للرد على العدوان الروسي المستمر".

من جهته، أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر منصة "إكس" أيضا، إلى أنّه التقى مع روته، كما شكر هولندا على "قرارها" المتعلّق بطائرات "إف-16".

وأضاف: "ناقشنا التطورات على خط الجبهة والوضع في البحر الأسود وحاجات أوكرانيا العسكرية الحالية، خصوصا ما يتعلق بالمدفعية والمسيَّرات والدفاع الجوي".

المصدر: أ ف ب