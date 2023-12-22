"بوليتيكو": الغرب يستعد لحرب باردة جديدة مع روسيا

كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن الدول الغربية تستعد لحرب باردة جديدة مع روسيا، ونقلت عن وزير الدفاع الفنلندي أنتي هياكيانين إشارته إلى قدرات روسيا على إنتاج السلاح، ومواصلة الحرب لسنوات.

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ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الفنلندي أنتي هياكيانين قوله: "لدى روسيا إمكانيات وقدرات تمكنها من مواصلة هذا النزاع لسنوات، فيما يبالغ الكثيرون في احتمال انتصار الغرب وأوكرانيا".

وأضاف أن الدول الغربية دخلت "حربا باردة جديدة" مع روسيا على خلفية زيادة الإنتاج العسكري لمواصلة دعم أوكرانيا ومواجهة موسكو.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مرة أن الغرب يواصل حربه الهجينة ضد روسيا وتزود نظام كييف بكل ما يحتاجه من أسلحة ودعم مالي ومادي واستخباراتي، وأن كل ذلك لن يثني روسيا عن تحقيق كافة أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي