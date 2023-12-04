واشنطن بوست: الولايات المتحدة تعترف بأن تسليم مقاتلات "إف-16" لن يؤمن لكييف التفوق الجوي

نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مقالا مطولا، نقلت من خلاله اعترافا لمسؤول أمريكي بأن تسليم مقاتلات "إف-16" لن يؤمن لكييف التفوق الجوي.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار ممثلي وزارة الدفاع الأمريكية قوله: "إذا كان من الممكن تدريب الكثير من الطيارين على طائرات "إف-16" في ثلاثة أشهر، فسيتم القضاء عليهم في اليوم الأول، لأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية في أوكرانيا فعالة للغاية".

كما ذكرت الصحيفة أن تسليم المقاتلات باهظة الثمن وتدريب الطيارين عليها سيستغرق عاما على الأقل ولن يؤثر على مجرى المعارك.

وتابع المقال: "أكد المسؤولون الأمريكيون أنه حتى إرسال عدد قليل من المقاتلات بقيمة 60 مليون دولار سيلتهم الأموال التي يمكن تخصيصها في إرسال المركبات أو أنظمة الدفاع الجوي أو الذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، المقاتلات لن توفر التفوق الجوي الذي يتوق إليه الأوكرانيون، سيستغرق تدريب الطيارين وتسليم المقاتلات عاما أو أكثر".

وفي وقت سابق، قالت الصحفية الأمريكية مايا كارلين، إن القوات الجوية الروسية ستستخدم مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو-57" ضد الطائرات الأمريكية من طراز "إف-16" في أوكرانيا.

وكتبت الصحفية في مجلة The National Interest: "بمجرد أن تبدأ أوكرانيا في استخدام طائرات إف-16، والتي من المتوقع تسليمها في الأشهر المقبلة، ستقوم روسيا على الأغلب باستخدام مقاتلاتها من طراز سو-57 كرد على ذلك".

وذكرت الصحفية أن "سو-57" يمكنها أن تحمل ما يصل إلى ثمانية صواريخ جو-جو من طراز K-77M، وبفضل قدرتها على التنسيق مع الرادارات الأرضية، ستتمتع المقاتلة الروسية بالأفضلية على المقاتلة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي