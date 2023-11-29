الدفاع الروسية تعلن تدمير مجمّع لإنتاج وصيانة الرادارات في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مجمع لإنتاج وصيانة الرادارات لأنظمة الدفاع الجوي "إس-300" و"بي-18" ومستودعات للوقود وأسلحة الطيران في أوكرانيا، بضربة جوية تكتيكية دقيقة.

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وقالت الوزارة في بيانها: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمرت اليوم ورشة لإنتاج وصيانة الرادارات ومحطات الرادار ف-18 وأنظمة صواريخ إس-300 ومستودعات للوقود وذخائر للطائرات، وقضت على مئات الجنود ودمرت أسلحة وتجمعات عسكرية في 107 مناطق".

وأضافت الوزارة أنه تم إسقاط 38 مسيرة في دونيتسك ولوغانسك وخاركوف وخيرسون وزابوروجيه وتكبيد العدو أكثر من 620 قتيلا وجريحا على كافة المحاور خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT