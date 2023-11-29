الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة أرتيوموفسكويه في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أرتيومفوسكويه المحاذية لمدينة أرتيوموفسك (باخموت) المحررة في جمهورية دونيتسك، والقضاء على 250 عسكريا أوكرانيّا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 20 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية ومركبات قتالية بينها مدرعتان أمريكيتان HMMWV.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 80 عسكريا.

على محور دونيتسك عززت قوات "الجنوب" بدعم من الطيران والمدفعية مواقعها على طول خط المواجهة وحررت بلدة أرتيوموفسكويه في دونيتسك وصدت ثلاث هجمات للعدو وكبدته 250 قتيلا ودمرت له مدافع وأسلحة غربية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 160 عسكريا وتدمير أسلحة وعتاد عسكري.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 55 بين قتيل وجريح، ودمرت عتاد عسكريا غربيا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 55 عسكريا وتم تدمير مدافع وأسلحة.

دمرت قواتنا ورشة لصيانة الرادارات، ورادار P-18 ومنصة صواريخ "إس-300" ومستودعات للوقود.

أسقطت دفاعاتنا مقاتلة أوكرانية "ميغ 29" واعترضت صاروخ HARMأمريكيا.

أسقطت دفاعاتنا في دونيتسك مقاتلة "سو 25" وتم اعتراض 11 صاروخ HIMARS وUragan غربية.

تم إسقاط 38 مسيرة في دونيتسك ولوغانسك وخاركوف وخيرسون وزابوروجيه وتكبيد العدو ما مجموعه أكثر من 620 قتيلا وجريحا على كافة المحاور خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية