بوتين يتوعد الغرب.. مقاتلات اف-16 ستحرق بأوكرانيا كما الدبابات

في خطابه بالجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح الاستراتيجية الروسية في مواجهة العقوبات الغربية

وأشار بوتين إلى أن مستويات التضخم تراجعت إلى مقارنة بالوضع في الكثير من البلدان الغربية بهذا الصدد أشاد بوتين بدور القطاع الخاص في شغل الفراغ الذي خله انسحاب الشركات.

وفي سياق الحديث عن أبعاد الأزمة الأوكرانية أوضح بوتين أن الشركاء الغربيين تخلو رسميا عن التسوية السلمية ويبذلون قصارى جهودهم لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على الأرض، بهذا الصدد أكد بوتين أن انطلاق الطائرات المقاتلة التي ستمنح لكييف من قواعد خارج أوكرانيا سيفرض استهداف تلك القواعد، تحذير بوتين لم يحل دون تأكيده أن اللجوء إلى استخدام السلاح النووي غير مطروح ولن يتم إلا في حال الاستهداف المباشر للأراضي الروسية.

فهل فشل رهان العقوبات الاقتصادية؟ وهل يكرس الدعم العسكري لأوكرانيا تجاهل خيار التفاوض؟