زاخاروفا تعلق على احتمال تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الناتو يتورط بشكل متزايد في النزاع في أوكرانيا، وتتزايد مخاطر الاصطدام مع روسيا.

وشددت زاخاروفا على أن مقاتلات "إف-16"، في حال تسليمها لأوكرانيا بغض النظر عن المكان الذي تنطلق منه، ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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وأضافت زاخاروفا: "تواصل دول الناتو تسليح أوكرانيا بشكل مكثف. والخطوة التالية، هي تزويد القوات الأوكرانية بمقاتلات تكتيكية من هذا النوع. لقد تحدثوا عنها لفترة طويلة، وتم تشكيل تحالف من عدة دول لترسل هذه الطائرات إلى نظام كييف ولتقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين". ومع الأخذ بالاعتبار أنه تم تدمير قسم كبير من البنية التحتية للمطارات في أوكرانيا، فمن الممكن أن تتمركز هذه المقاتلات الأمريكية خارج البلاد - في بولندا وسلوفاكيا ورومانيا. بهذا الشكل يزداد تورط أكثر فأكثر في الصراع الأوكراني، وفي الواقع، كما نفهم، يشن الناتو حربا هجينة ضد بلادنا تحت شعار إنقاذ أوكرانيا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "مخاطر الصدام العسكري المباشر بين روسيا وحلف الناتو تتزايد".

وقالت: "بالنسبة للجيش الروسي، تعتبر هذه الطائرات الحربية عندما تشارك في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية، بغض النظر عن المكان الذي تنطلق منه، من الأهداف المشروعة الواجب تدميرها".

المصدر: نوفوستي