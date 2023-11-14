وزير القوات الجوية الأمريكي: تسليم مقاتلات "إف-16" لكييف لن يغير ميزان القوى

أكد وزير القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، أن تسليم مقاتلات "إف-16" لكييف لن يغير ميزان القوى بشكل جذري.

وأضاف كيندال: "أعتقد أن هذا سيكون إضافة مهمة لإمكانات أوكرانيا، ولكن لا أقول إنه سيغير ميزان القوى بشكل جذري".

يشار إلى أن أوكرانيا تحصل على نماذج قديمة من مقاتلات تصعب صيانتها، ولا يمكن مقارنتها بأحدث الطائرات الروسية.

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، فيما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد استكمال طياريها التدريب. وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين إن لاهاي تتوقع إرسال أولى المقاتلات من طراز "إف-16" إلى كييف في عام 2024. وذكرت أيضا أن هولندا تعتزم إرسال 12-18 مقاتلة من هذا النوع إلى مركز تدريب الطيارين الأوكرانيين للطيران بطائرة "إف-16" في رومانيا. وذكر السفير الروسي في لاهاي ألكسندر شولغين في وقت سابق أن الهولنديين "يغضون الطرف" عن حقيقة أن إمداد كييف بمقاتلاتهم من طراز "إف-16" سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وزيادة معاناة مواطنيها.

المصدر: RT