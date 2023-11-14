وزارة الدفاع الألمانية تعترف بعجز الاتحاد الأوروبي عن تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن هدف الاتحاد الأوروبي المعلن سابقا بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة في المستقبل القريب بعيد المنال.

جاء ذلك قبل انعقاد مجلس الدفاع الأوروبي في بروكسل، حيث تابع أن التوقعات التي تحدثت عن عجز الطاقة الإنتاجية الأوروبية تبين أنها صحيحة.

وكانت "بلومبرغ" قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر أن إدارة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أبلغت دبلوماسيي الدول الأعضاء بأنه من المستحيل الامتثال لطلب أوكرانيا. حيث أعلن في البداية أن القوات المسلحة الأوكرانية ستتلقى العدد المحدد من القذائف من الدول الأوروبية خلال عام من بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

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وقال وزير الدفاع الألماني بيستوريوس إن أعضاء الاتحاد الأوروبي يعملون جنبا إلى جنب مع الصناعة لزيادة الإنتاج.

وكان مصدر سياسي في برلين قد قال، الأحد الماضي، إن الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس وافق من حيث المبدأ على مضاعفة المساعدات العسكرية التي تقدمها البلاد لأوكرانيا العام المقبل إلى 8 مليارات يورو، وأضاف المصدر أنه إذا وافق البرلمان، حيث تتمتع أحزاب شولتس بالأغلبية، فإن هذه الزيادة سترفع الإنفاق الدفاعي في ألمانيا إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، وهو ما يتجاوز نسبة 2% التي تعهدت بها جميع الدول الأعضاء في حلف "الناتو".

المصدر: نوفوستي