بوريل يحث الاتحاد الأوروبي على زيادة الإمدادات العسكرية لأوكرانيا

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع دول الاتحاد إلى زيادة الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "نحتاج جميعا إلى زيادة الإمدادات إلى أوكرانيا، أولا وقبل كل شيء الدفاع الجوي والمعدات الشتوية".

كما أعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي قرر "إعداد 10 آلاف عسكري" للقوات المسلحة بالإضافة إلى 30 ألفا تم إعدادهم بالفعل منذ بداية العام، ووعد بأن "يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على إعدادهم في أسرع وقت ممكن".

ووفقا له، لن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن مهمته تسليم مليون قذيفة لأوكرانيا بحلول مارس 2024، مضيفا "لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما بمهمة تزويد أوكرانيا بمليون ذخيرة في غضون عام، لقد سلمنا حوالي 300 ألف قذيفة حتى الآن".

وأشار بوريل إلى أنه لا توجد تفاصيل بشأن توقيت تسليم أول طائرة إف-16 إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، رجح بوريل احتمال أن تعيد دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، "على سبيل الأولوية"، توجيه الذخيرة المخصصة للتصدير إلى دول ثالثة.

وقال بوريل عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ردا على سؤال حول الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطة تزويد أوكرانيا بمليون طلقة ذخيرة بنهاية العام الجاري: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن أوروبا تصدر جزءا كبيرا من منتجاتها إلى دول ثالثة. أحد الخيارات هو إعطاء الأولوية لأوكرانيا في الحصول على هذه الصادرات".

المصدر: تاس