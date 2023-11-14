ستولتنبيرغ يقرّ بصعوبة الوضع على الجبهة في أوكرانيا

أقر سكرتير "الناتو" ينس ستولتنبيرغ بصعوبة الوضع على الجبهة في أوكرانيا، مشددا على ضرورة مواصلة الدعم الكامل لقوات كييف "لمنع انتصار روسيا وهزيمة أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "القتال مستمر بعنف والوضع على جبهات القتال لا يزال صعبا، وعلينا مواصلة دعمنا المكثف لأوكرانيا".

وقال إنه لا يزال "الناتو" يعتقد أنه لا ينبغي السماح بانتصار روسيا وهزيمة أوكرانيا"، محذرا رغم ذلك من "استحالة التنبؤ بنتيجة النزاع".

وتعليقا على تصريحات الزعماء الأوروبيين بأن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على الوفاء بوعده بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة في غضون عام، دعا ستولتنبرغ دول الاتحاد الأوروبي إلى "الاستثمار بشكل مكثف في الصناعة العسكرية".

كما شدد على أن الموضوع الرئيسي للاجتماع مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم، حماية البنية التحتية تحت سطح الماء لدول الحلف بعد التخريب الذي طال أنابيب السيل الشمالي وخط أنابيب غاز "بالتيك كونكتر".

المصدر: تاس