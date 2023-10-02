بوريل: لا علم لي بفكرة العضوية الجزئية لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

صرح رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأنه لا يعرف من أين جاءت المعلومة حول "عضوية غير مكتملة" لأوكرانيا في الاتحاد، مؤكدا أن العضوية لا يمكن أن تكون إلا كاملة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن فرنسا وألمانيا تصران على بديل للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يصبح الأساس لاندماج تدريجي في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع غير رسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في كييف: "لا أعرف من أين جاءت هذه الفكرة. من يتحدث عن عضوية جزئية، عضوية 50% أم 25%؟ العضوية هي عضوية، ونقطة على السطر".

معلوم أنه في 28 فبراير 2022، وقع فلاديمير زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فوافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة عقدت في بروكسل في يونيو من نفس العام على منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد.

ولبدء المفاوضات في هذا الشأن، يجب على البلاد تلبية عدد من الشروط، بينها الإصلاحات وتعزيز الحرب على الفساد. وبعد مرور عام، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن كييف قد استوفت اثنين من الشروط السبعة اللازمة لبدء المفاوضات الرسمية بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT