مسؤولة: أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في 2030 إذا تمت فيها الإصلاحات

قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا كاتارينا ماتيرنوفا، أن كييف يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030 إذا تمت فيها الإصلاحات الداخلية التي يجب تنفيذها.

وأوضحت ماتيرنوفا، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية أن "الموعد الواقعي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو عام 2030.. كما أن توقيت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد سيعتمد أيضا على الإصلاحات الداخلية التي يجب على الاتحاد الأوروبي تنفيذها".

وأضافت: "أعتقد أن عام 2030 هو موعد نهائي واقعي.. لكن هذا يعتمد على وتيرة الإصلاحات".

وقال خوسيه مانويل باروزو، الذي ترأس المفوضية الأوروبية في 2004-2014، في وقت سابق، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات مثيرة للجدل لدمج أوكرانيا في الاتحاد.

وصرح وزير الزراعة والأغذية البولندي روبرت تيلوس، بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا بعد استيفاء كييف شروطا معينة بشأن الزراعة.

كما نوهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بوجود مجموعة كاملة من المعايير المتعلقة بالنظام القضائي والقانون والنظام والاقتصاد، والتي يجب الوفاء بها وتنفيذها، من أجل الانضمام إلى السوق الموحدة والاتحاد الأوروبي.

في 28 فبراير 2022، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت في بروكسل في 23 يونيو من نفس العام، على منح صفة المرشح لعضوية الاتحاد لكل من أوكرانيا ومولدوفا.

ومن أجل إطلاق عملية التفاوض الخاصة بالانضمام، يتعين على الدولتين تلبية عدة شروط، بما في ذلك الإصلاحات.

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المصدر: تاس