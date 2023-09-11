استطلاع: 80% من الأوكرانيين يحملون زيلينسكي مسؤولية انتشار الفساد في بلادهم

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة المبادرات الديمقراطية الأوكرانية "إيلك كوتشيريف" أن ما يقرب من 80% من الأوكرانيين يعتبرون رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولا عن الفساد في البلاد.

وقالت المؤسسة: "في أوائل يوليو 2023، يعتبر 78% من المشاركين أن رئيس أوكرانيا مسؤول بشكل مباشر عن الفساد في الحكومة والإدارات العسكرية. ورفض ذلك 18% فقط من المشاركين على هذا البيان".

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ورفض أكثر من 50% من المشاركين اعتبار انتقاد السلطات بسبب الفساد "يزعزع استقرار البلاد ويقلل من ثقة الشركاء الأجانب".

وأكد 55% من المشاركين أن الغرب يجب أن يقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشرط نجاح المعركة ضد الفساد.

وصرح الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا بأن رؤية ناخبي الدول المانحة فضائح فساد خطيرة بأوكرانيا تمثل "ضربة قاصمة" لسمعتها.

المصدر: نوفوستي