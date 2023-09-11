 
مباشر

استطلاع: 80% من الأوكرانيين يحملون زيلينسكي مسؤولية انتشار الفساد في بلادهم

أخبار العالم

استطلاع: 80% من الأوكرانيين يحملون زيلينسكي مسؤولية انتشار الفساد في بلادهم
Globallookpress President Of Ukraine
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0wz

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة المبادرات الديمقراطية الأوكرانية "إيلك كوتشيريف" أن ما يقرب من 80% من الأوكرانيين يعتبرون رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولا عن الفساد في البلاد.

وقالت المؤسسة: "في أوائل يوليو 2023، يعتبر 78% من المشاركين أن رئيس أوكرانيا مسؤول بشكل مباشر عن الفساد في الحكومة والإدارات العسكرية. ورفض ذلك 18% فقط من المشاركين على هذا البيان".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: فتح تحقيق مع إدارة الهيئة التي يترأسها وزير الدفاع الأوكراني الجديد
وسائل إعلام: فتح تحقيق مع إدارة الهيئة التي يترأسها وزير الدفاع الأوكراني الجديد

ورفض أكثر من 50% من المشاركين اعتبار انتقاد السلطات بسبب الفساد "يزعزع استقرار البلاد ويقلل من ثقة الشركاء الأجانب".

وأكد 55% من المشاركين أن الغرب يجب أن يقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشرط نجاح المعركة ضد الفساد.

وصرح الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا بأن رؤية ناخبي الدول المانحة فضائح فساد خطيرة بأوكرانيا تمثل "ضربة قاصمة" لسمعتها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا