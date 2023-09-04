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وسائل إعلام: فتح تحقيق مع إدارة الهيئة التي يترأسها وزير الدفاع الأوكراني الجديد

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وسائل إعلام: فتح تحقيق مع إدارة الهيئة التي يترأسها وزير الدفاع الأوكراني الجديد
Globallookpress Thomas Imo/PHOTOTHEK
رستم عمروف، وزير الدفاع الأوكراني الجديد
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الشرطة فتحت تحقيقات جنائية مع إدارة صندوق ممتلكات الدولة الذي يترأسه رستم عمروف الذي من المقرر تعيينه وزيرا جديدا للدفاع في أوكرانيا.

وحسب وثيقة للشرطة الأوكرانية، نشرتها وكالة "أوكراينسكي نوفيني" يوم الاثنين، فإن الشرطة أجرت تحقيقا بتكليف من رئيس الوزراء دينيس شميغال للتحقق من شرعية إقالة أعضاء مستقلين في مجلس المراقبين لشركة "تسينتر إينيرغو"، وفتحت قضية جنائية بعد الكشف عن انتهاك قوانين العمل.

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ويدور الحديث عن انتهاك القانون من قبل إدارة صندوق ممتلكات الدولة من خلال إقالتهم لأعضاء مجلس المراقبين لـ "تسينتر إينيرغو".

كما فتح جهاز الأمن الأوكراني تحقيقات مع مسؤولين في صندوق ممتلكات الدولة و"تسينتر إينيرغو" بسبب الإخفاق في التحضير لموسم الخريف والشتاء.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إقالة أليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع، يوم 3 سبتمبر، وتعيين مدير صندوق ممتلكات الدولة رستم عمروف خلفا له.

وتشير وكالة "أوكراينسكي نوفيني" إلى أنه بالتالي قد يصبح شخص خاضع لتحقيقات جنائية وزيرا للدفاع.

المصدر: "أوكراينسكي نوفيني"

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