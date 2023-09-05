رئيس ليتوانيا: الفساد في أوكرانيا له تأثير سيء على توريد الأسلحة

صرح الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا بأن رؤية ناخبي الدول المانحة فضائح فساد خطيرة بأوكرانيا تمثل "ضربة قاصمة" لسمعتها.

جاء ذلك في حديث لناوسيدا على التلفزيون الوطني LRT، الذي تابع أن مظاهر الفساد بين ممثلي السلطات الأوكرانية "لها تأثير سلبي على توريد الأسلحة، وتقديم المساعدات الأخرى إلى كييف".

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وإجابة على سؤال بشأن تأثير الفساد المحتمل على الإمدادات العسكرية، قال الرئيس الليتواني: "إن الدول التي تقدم المساعدة لأوكرانيا هي دول ديمقراطية، ويجب أن تأخذ في الاعتبار المشاعر العامة"، وتابع أن ما لا يقل أهمية هو رأي الناخبين، مشددا على أن "الضربة القاصمة لسمعة الدولة التي تتلقى المساعدة، حينما يرى الناخبين في الدول المانحة فضائح فساد خطيرة هناك".

وكانت فيلنيوس قد أعلنت، نهاية يونيو الماضي، عن التكلفة الإجمالية للمساعدات العسكرية والإنسانية والمالية التي تقدمها ليتوانيا لأوكرانيا، والتي وصلت إلى مليار يورو، وهو ما يمثل 1.42% من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية، بما في ذلك مبلغ المساعدات العسكرية الذي تجاوز نصف مليار يورو.

المصدر: RT