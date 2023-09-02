كندا تعلن عزمها على المساهمة في مكافحة الفساد في أوكرانيا

صرحت السفيرة الكندية لدى كييف، نتالكا تسموك، بأن الحكومة الكندية تعتزم تكثيف مشاركتها في مشاريع مكافحة الفساد في أوكرانيا.

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ونقلت صحيفة The Globe and Mail، عن تسموك قولها، أن كندا ستشرف على تدريب القضاة والمدققين الأوكرانيين.

وأضافت، أن "الأوكرانيين يدركون للغاية أهمية مكافحة الفساد، وأنه سيكون إصلاحاً مهماً في منظومتهم السياسية، بل يعد أحد الشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن أوتاوا تعتزم بحلول شهر أكتوبر إمداد سفارتها في كييف بالموظفين، حيث ستوظف ما يقرب من 22 دبلوماسيا، كما ستمول برامج مخصصة لاستقطاب النساء إلى عالم السياسة والمشاريع التجارية، ومشاريع إزالة الألغام.

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وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت نهاية شهر يوليو الماضي، بأن الفساد في أوكرانيا يهدد فعالية المساعدات الأمريكية المقدمة لكييف على المدى الطويل، وأن الإصلاح يتطلب تنفيذ آليات رقابة صارمة.

المصدر: تاس