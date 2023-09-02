 
مباشر

كندا تعلن عزمها على المساهمة في مكافحة الفساد في أوكرانيا

أخبار العالم

كندا تعلن عزمها على المساهمة في مكافحة الفساد في أوكرانيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vz2t

صرحت السفيرة الكندية لدى كييف، نتالكا تسموك، بأن الحكومة الكندية تعتزم تكثيف مشاركتها في مشاريع مكافحة الفساد في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
زيلينسكي يعد بتطهير أوكرانيا ممن يضعفونها من الداخل
زيلينسكي يعد بتطهير أوكرانيا ممن يضعفونها من الداخل

ونقلت صحيفة The Globe and Mail، عن تسموك قولها، أن كندا ستشرف على تدريب القضاة والمدققين الأوكرانيين.

وأضافت، أن "الأوكرانيين يدركون للغاية أهمية مكافحة الفساد، وأنه سيكون إصلاحاً مهماً في منظومتهم السياسية، بل يعد أحد الشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن أوتاوا تعتزم بحلول شهر أكتوبر إمداد سفارتها في كييف بالموظفين، حيث ستوظف ما يقرب من 22 دبلوماسيا، كما ستمول برامج مخصصة لاستقطاب النساء إلى عالم السياسة والمشاريع التجارية، ومشاريع إزالة الألغام.

إقرأ المزيد
زيلينسكي يطالب المسؤولين الأوكرانيين بالعمل داخل البلاد
زيلينسكي يطالب المسؤولين الأوكرانيين بالعمل داخل البلاد

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت نهاية شهر يوليو الماضي، بأن الفساد في أوكرانيا يهدد فعالية المساعدات الأمريكية المقدمة لكييف على المدى الطويل، وأن الإصلاح يتطلب تنفيذ آليات رقابة صارمة.

 

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا