زيلينسكي يطالب المسؤولين الأوكرانيين بالعمل داخل البلاد

طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، جميع المسؤولين بأن يعملوا داخل أراضي البلاد، وذلك على خلفية عدة فضائح متعلقة بسفر اثنين منهم إلى الخارج للاستجمام.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء: "أريد أن يسمعني الآن جميع النواب والمسؤولين. عليكم بالعمل في أوكرانيا من أجل مصالح الشعب الأوكراني".

وأضاف أن "هؤلاء الذين يهتمون بقضاء أكبر قدر ممكن من الوقت في الخارج، ويبحثون عن مهام عمل نافعة لجمعها مع أعمالهم التجارية أو الأصدقاء أو الاستجمام على الشواطئ، لن يكون مكان لكم".

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وأشار إلى أن "الاستجمام في الشواطئ وتحقيق الرفاهية الشخصية بدلا من العمل من أجل مصالح أوكرانيا يثيران غضبا" في المجتمع.

واعتبر زيلينسكي أن الفساد والارتشاء والاستجمام في المناطق السياحية أثناء الحرب "خيانة لمبادئ الدولة ومصالح المجتمع".

وكانت أوكرانيا قد شهدت في الفترة الأخيرة العديد من الفضائح المتعلقة بالرحلات السياحية للمسؤولين إلى الخارج، والكشف عن ممتلكاتهم في الخارج وجرائم الفساد والتهرب الضريبي.

المصدر: RT