مجلس الأمن الأوكراني: كييف تجهّز البنية التحتية اللازمة لاستقبال مقاتلات "إف-16"

أعلن سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أليكسي دانيلوف أن كييف تجهز البنية التحتية اللازمة لاستقبال مقاتلات "إف-16" التي وعدها بها "الناتو".

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وقال دانيلوف في بث "القناة الـ24" الأوكرانية: "يتم إعداد البنية التحتية ويقدم شركاؤنا كل المساعدات الممكنة. لن نقول أين بالضبط وما نوع البنية التحتية، ولكن هذا عمل شامل ويسير كل شيء وفق الجدول الزمني والخطة الموجودة".

وفي وقت سابق كتبت صحيفة "فايننشل تايمز" أن تحالفا يضم 11 دولة يدرب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن هذا التحالف يضم الدنمارك وهولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد وبريطانيا.

وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتلقى مقاتلات "إف-15" من دول ثالثة بعد انتهاء عملية تدريب طياريها.

المصدر: نوفوستي