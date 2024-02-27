 
مباشر

شويغو: الولايات المتحدة تعمل على زيادة إمكاناتها النووية في الدول الأوروبية

أخبار العالم

شويغو: الولايات المتحدة تعمل على زيادة إمكاناتها النووية في الدول الأوروبية
Globallookpress MFA Russia
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x250

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن واشنطن تعمل على بناء إمكاناتها النووية في الدول الأوروبية وتتبنى وسائل واعدة لإطلاق الرؤوس الحربية النووية.

جاء ذلك وفقا لما صرح به شويغو في اجتماع قيادات وزارة الدفاع، حيث تابع: "اليوم، تتم إثارة التهديدات ذات الطبيعة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية من خلال تصرفات واشنطن، التي تزيد من إمكاناتها النووية على أراضي الدول الأوروبية وتتبنى وسائل واعدة لإيصال الرؤوس الحربية النووية".

إقرأ المزيد
الكرملين: تصريحات ماكرون قد تعني
الكرملين: تصريحات ماكرون قد تعني "حتمية الصدام المباشر" مع "الناتو"

وأضاف شويغو أن الولايات المتحدة شكلت أيضا شبكة من المختبرات البيولوجية لدراسة خصائص مسببات الأمراض في مناطق معينة والتي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان وتسبب الأوبئة، ومن بين 330 من هذه المختبرات، يوجد حوالي 40 منها في أوكرانيا.

وتابع الوزير: "بهذا الصدد، وفي الظروف الراهنة، يتزايد دور قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي للقوات المسلحة الروسية، حيث قامت تلك القوات، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بحل القضايا ذات الطبيعة الخاصة، وعلى وجه الخصوص مراقبة الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وأشار الوزير أيضا إلى أنه في يوليو 2023، تم القضاء على خطر التلوث البيولوجي بسبب تدمير سد محطة كاخوفكا الكهرومائية، وتطهير أكثر من ألف ونصف قطعة تغطي مساحة 340 ألف متر مربع، ما أتاح تقليل الأضرار المادية والمالية الناجمة عن تدمير السد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا