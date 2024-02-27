الكرملين: تصريحات ماكرون قد تعني "حتمية الصدام المباشر" مع "الناتو"

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال عسكريين إلى أوكرانيا تعني "حتمية الصدام المباشر" بين روسيا و"الناتو".

إقرأ المزيد

جاء ذلك ضمن الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "إن الكرملين لفت الانتباه إلى كلمات ماكرون بأن قضية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا نوقشت في أوروبا"، وأشار إلى أنه إذا حدث هذا، "فيستعين علينا أن نتحدث لا عن الاحتمال، بل عن حتمية الصدام المباشر بين روسيا وحلف (الناتو)".

وكان الرئيس الفرنسي قد صرح في ختام مؤتمر حول أوكرانيا عقد في باريس، يوم أمس الاثنين، بإمكانية قيام دول غربية بإرسال قوات إلى أوكرانيا، لكنه أشار، في الوقت نفسه، إلى عدم وجود توافق حول هذه القضية.

المصدر: RT