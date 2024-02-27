برلماني أوروبي: "الناتو" آلة حرب ومنظمة إرهابية غارقة في الدماء

انتقد عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندي ميك والاس تصريحات أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبيرغ حول انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، واصفا الحلف بأنه "منظمة إرهابية".

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وكتب والاس عبر منصة "إكس": "حلف الناتو آلة حرب وهو منظمة إرهابية غارقة "ملطخة" بالدماء".

وشدد والاس على أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يمتلك أي علاقة بحلف "الناتو" بل عليه العمل من أجل السلام وتجنب الحروب.

جاء تعليق والاس ردا على تصريحات ستولتنبيرغ التي قال فيها إن "حلف الناتو" يعمل على تعزيز علاقاته مع أوكرانيا بشتى الطرق، مؤكدا أن انضمامها إلى الحلف مسالة وقت لا أكثر.

The #NATO War Machine is a blood drenched Terrorist organisation - The #EU should have nothing to do with NATO - We should work for Peace not War... https://t.co/nTqvcbyemM — Mick Wallace (@wallacemick) February 25, 2024

وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي عن تقديم طلب لانضمام أوكرانيا إلى الناتو على أساس سريع.

ووافقت دول المجموعة على حزمة متعددة السنوات من الدعم لأوكرانيا خلال قمة عقدت في ليتوانيا هذا العام، تتألف من ثلاث نقاط: خطة مساعدة لتحقيق توافق الجيش الأوكراني مع معايير حلف الناتو، وإنشاء مجلس أوكرانيا-الناتو، وإنشاء مجلس مشترك بين أوكرانيا والناتو.

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وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".

وأعربت موسكو مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

المصدر: نوفوستي