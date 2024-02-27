مدفيديف: حديث ماكرون حول احتمال دخول قوات الناتو إلى أوكرانيا "إسهال في الكلام"

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، يعاني من "إسهال في الكلام" عندما صرح بأنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات الدول الغربية إلى أوكرانيا.

وكتب مدفيديف ساخرا على قناته في تيلغرام: "يعاني الرئيس الفرنسي الحالي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية وأمير أندورا، إيمانويل جان ميشيل فريديريك ماكرون، من مشكلتين في وقت واحد: أولا، ربما ضربه البول في رأسه، ثم بات يعاني من إسهال مزمن في الكلام".

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وأوضح مدفيديف في الوقت نفسه، أنه اختار هذا المصطلح وهذه العبارة بالذات لأنها تستخدم فيما يتعلق بالأشخاص المعرضين لردود الفعل المتهورة.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وقال الرئيس الفرنسي في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، عقد في باريس يوم الاثنين: "لا يوجد إجماع اليوم بشأن إرسال قوات على الأرض بطريقة رسمية ومضمونة. ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".

المصدر: تاس