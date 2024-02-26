"الغارديان" تنشر تقريرا عن زيلينسكي "مدمرا ويائسا ومرهقا"

ذكرت صحيفة "الغارديان" نقلا عن مصادر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ظهر مرهقا ويائسا في الاجتماعات الأخيرة بسبب الضغوط السياسية في الداخل، وتشتت الدعم الدولي.

وأوضحت الصحيفة: "أفادت عدة مصادر أنه بعد عامين من قيادة الدولة في حالة أزمة وصراع، يبدو الرئيس مدمرا ويائسا ومرهقا في الاجتماعات الأخيرة".

وأشارت الصحيفة الى أن الشعب الأوكراني سئم من الصراع، خاصة مع انقسام الدعم الدولي والنقص الحاد في الذخيرة، والخسائر الفادحة التي تتكبدها قوات كييف.

وأضافت الصحيفة أن "هذا العام سيكون صعبا على زيلينسكي فيما يتعلق بالاحتفاظ بالسلطة بعد الضغوط السياسية في الداخل، وتشتت الدعم الدولي".

هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في أوائل فبراير، أن خسائر القوات الأوكرانية في يناير تجاوزت 23 ألف عسكري. موضحا أن كييف ترمي ما تبقى من احتياطياتها في المعركة وتقوم على عجل بتجنيدات قسرية لمنع انهيار دفاعاتها.

وتتكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة، فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه في شرق أوكرانيا.

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كما أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي فيكتور فودولاتسكي أن كييف قامت بإخلاء المؤسسات الحكومية العاملة في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

المصدر: RT + صحيفة "الغارديان"