أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي فيكتور فودولاتسكي أن كييف قامت بإخلاء المؤسسات الحكومية العاملة في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، بسبب تقدم الجيش الروسي من المدينة.

وقال فودولاتسكي: "فيما يتعلق بكوبيانسك، من الطبيعي أن يتم إخلاء جميع المؤسسات الحكومية هناك. ويبدأ الذعر في خاركوف، حيث تدور معارك في محيط قرية سينكوفكا، وقرية بيشاني على محور خاركوف".

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وأشار إلى أن القوات الروسية تقاتل على محور خاركوف الألوية 22 و26 و32 و57 المحمولة جوا والميكانيكية من القوات الأوكرانية.

وأضاف "نحن نطحنهم وندفعهم بعيدا".

وذكر الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو أن خبراء ألمانا يشاركون في تشييد قوات كييف خطوطا دفاعية وتحصينات شرقي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

ويواصل الجيش الروسي تقدمه في شرق أوكرانيا ولاسيما على محور كوبيانسك لإحكام الطوق على قوات كييف التي تكبدت خسائر فادحة في هجومها المضاد.

وانتقلت القوات الأوكرانية إلى حالة الدفاع في ظل مواصلة الجيش الروسي تقدمه وتحرير مناطق أخرى في أوكرانيا.

المصدر: تاس