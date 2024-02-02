مصدر: خبراء ألمان يشاركون قوات كييف في تشييد خطوط دفاعية على محور خاركوف

أشار الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو إلى أن خبراء ألمانا يشاركون في تشييد قوات كييف خطوطا دفاعية وتحصينات شرقي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وقال ماروتشكو: "في محيط خاركوف وكوبيانسك يشارك خبراء مدنيون من ألمانيا في الأعمال الهندسية لتعزيز خط الدفاع الأوكراني وهؤلاء هم بشكل أساسي من شركات البناء ومشغلي معدات البناء".

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وأضاف: "بعض مواد البناء ألمانية أيضا أو مستوردة من دول أوروبية أخرى".

ويواصل الجيش الروسي تقدمه في شرق أوكرانيا ولاسيما على محور كوبيانسك لإحكام الطوق على قوات كييف التي تكبدت خسائر فادحة في هجومها المضاد.

وانتقلت القوات الأوكرانية إلى حالة الدفاع في ظل مواصلة الجيش الروس تقدمه وتحرير مناطق إضافية في أوكرانيا، حيث تؤكد روسيا أنها ستواصل إبعاد قوات كييف عن كل منطقة يحررها الجيش الروسي لمنع قصفها من الجانب الأوكراني.

المصدر: نوفوستي