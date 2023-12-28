كشف المقدم المتقاعد من لوغانسك أندريه ماروتشكو أن قاعدة الناتو الجوية برومانيا "ميخائيل كوجالنيشينو" تستقبل بصورة منتظمة إمدادات عسكرية مخصصة للقوات الأوكرانية وتنقل بشاحنات مدنية.

وأشار في تصريح لوكالة "نوفوستي" إلى أن تلك المساعدات لا تقتصر على توريد الذخائر، وإنما يتعداها أيضا إلى الأسلحة والآليات العسكرية".

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ولفت الضابط المتقاعد إلى أن عملية النقل تتم بواسطة شاحنات مدنية وعبر مدينة إسماعيل في مقاطعة أوديسا، وتحمل تلك الآليات لوحات ترخيص أوروبية. وتقوم بالسفر عبر المناطق السكنية غالاتس وريني وتدخل مقاطعة أوديسا في مدينة إسماعيل.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد وجهت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تلك المذكرة إلى أن "أي شحنة تتضمن أسلحة وجهتها إلى أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا".

كما وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

وقال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن السلطات الأمريكية، من خلال تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، تثبت الولاء لمفهوم "الحرب حتى آخر أوكراني".

المصدر: نوفوستي