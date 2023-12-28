أنطونوف: واشنطن تتمسك بمفهوم "الحرب حتى آخر أوكراني"

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن السلطات الأمريكية، من خلال تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، تثبت الولاء لمفهوم "الحرب حتى آخر أوكراني".

ووفقا للسفير، يجب على السلطات في واشنطن أن تدرك، عدم جدوى الجهود الرامية إلى هزيمة روسيا في ساحة المعركة.

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وأضاف السفير، معلقا على تخصيص السلطات الأمريكية حزمة دورية أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار: "ترسل واشنطن هدية دموية إلى نظام كييف في العام الجديد. ومرة ​​أخرى تظهر الولاء لمفهوم الحرب حتى آخر أوكراني، ولكن هذه المرة -والحق يقال، مع إضافة صغيرة –فقط بالكمية المخصصة من المال لأوكرانيا".

وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن "الإدارة في واشنطن لا يمكنها عدم رؤية نجاحات الجنود الروس. ولكن مع ذلك، يخشى المسؤولون الأمريكيون الاعتراف بنجاح روسيا الساحق في تحرير مارينكا. يتم قلب كل شيء رأسا على عقب والحديث عن انتصارات أوكرانية وهمية. نحن واثقون من أن واشنطن تدرك عدم جدوى الجهود الرامية إلى هزيمتنا في ساحة المعركة، لكنها مع ذلك، تدفع النظام العميل نحو الهاوية، وتحكم على الآلاف من الأوكرانيين العاديين بالموت المؤكد. لا شك في أن الشرائح الكثيرة من ما يسمى بحزم المساعدات الأمريكية تؤكد بشكل أساسي عدم المبالاة بمصير الأوكرانيين".

وقال أنطونوف: "يبدو واضحا أن الإمدادات الجديدة من الأسلحة غير قادرة على تغيير الوضع على الأرض. لن يبقى أي هجوم إرهابي تشنه القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الأسلحة الغربية دون رد حاسم. سيتم حرق جميع معدات الناتو وتدمير الذخيرة الموردة لأوكرانيا. لقد حان الوقت لكي تتخلى واشنطن عن أوهام إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

المصدر: تاس