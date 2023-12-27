"جيوبوليتيكا": بايدن يغير خطابه بشأن دعم أوكرانيا

أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن إمدادات الأسلحة والمساعدات المالية من واشنطن ستتواصل "طالما كان هذا ممكنا".

وكتب الصحفي الكرواتي زوران ميتر في صحيفة "جيوبوليتيكا": "إن مدى فشل زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمكن الاستدلال عليه من التغير الذي طرأ على العبارات المألوفة. فإضافة للتأكيد على بطولة أوكرانيا التي تقاتل الروس الأشرار، قال بايدن في هذه المرة إنه سيواصل دعم أوكرانيا "طالما كان هذا ممكنا"، وهو انحراف واضح عن الصيغة السابقة، التي رددها كثيرا، عن دعم أوكرانيا "مهما تطلب الأمر".

كما أشار الصحفي إلى أن زعيم البيت الأبيض غير خطابه حول روسيا. فلم يعد يطالب بـ”إلحاق هزيمة استراتيجية” بموسكو.

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وأضاف أن المشهد كان يبعث على الحزن، عندما أعلن بايدن خلال المؤتمر الصحفي عن تقديم مساعدة عاجلة لكييف مقدارها 200 مليون دولار، في حين أن القادة الأوكرانيين ذكروا في أكثر من مناسبة أن حجم الإنفاق لدى كييف يقارب 100 مليون دولار يوميا".

وزار زيلينسكي الولايات المتحدة في ديسمبر لإقناع السلطات الأمريكية بمواصلة إمدادها كييف عسكريا وماليا.

وفي وقت سابق، رفض النواب الجمهوريون في مجلس الشيوخ تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، كما أن مجلس النواب في الكونغرس ليس في عجلة من أمره للموافقة على الموازنة المتضمنة مساعدات لأوكرانيا نظرا لوجود خلافات داخلية مع إدارة الرئيس بايدن حول بنود الميزانية.

ويطالب الجمهوريون، كشرط لتمرير الموازنة، إضافة بند تمويل لحماية الحدود الأمريكية مع المكسيك بغية مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: نوفوستي