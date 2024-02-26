قال الخبير بن نورتون في مقابلة مع صحيفة "غلوبال تايمز"، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيضطر إلى القبول بتسوية سياسية للنزاع بسبب اليأس الناتج عن الوضع الصعب على الجبهة.

وأشار إلى أن "الموارد اللازمة لدى القوات الأوكرانية تنفد.. وفي مرحلة ما، سيتعين على أوكرانيا التوصل إلى اتفاق سياسي".

إقرأ المزيد

وأكد أن الوضع الآن يائس للغاية بالنسبة لنظام كييف، حيث تنفد ذخيرة الجيش. وتواجه القوات الأوكرانية مشاكل مماثلة فيما يتعلق بتجنيد المقاتلين.

وأوضح نورتون: "لقد رأينا أن العسكريين يحاولون الآن الضغط على اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في بلدان أخرى للعودة للقتال".

وأكد الخبير أن العديد من الأوكرانيين يريدون إجراء مفاوضات دبلوماسية لإنهاء النزاع.

ويواصل الجيش الروسي تقدمه على كافة المحاور لإحكام الطوق على قوات كييف التي تكبدت خسائر فادحة في هجومها المضاد.

وانتقلت القوات الأوكرانية إلى حالة الدفاع في ظل مواصلة الجيش الروسي تقدمه وتحرير مناطق أخرى في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي