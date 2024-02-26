صرح يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، بأن الجيش الروسي دمر أول دبابة أبرامز تستخدمها القوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة على محور أفدييفكا.

وقال غاغين: "ذكر العسكريون الروس أنهم دمروا أول دبابة أبرامز على محور أفدييفكا. وربما تكون هذه هي الدبابة التي عرضتها القوات الأوكرانية في مقطع فيديو دعائي قبل تحرير الجيش الروسي لأفدييفكا. وفي ذلك الوقت تم الاعتناء بالسيارة ولم يتم إرسالها إلى خط التماس القتالي".

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وأضاف غاغين أن أي معدات أجنبية ستتعرض للتدمير وأن إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف ستواجه نفس مصير الأسلحة السابقة، حيث سيتم صهرها من أجل استخدامها لإعادة إعمار مدن دونباس.

في نهاية الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن قوات كييف تستخدم دبابة "أبرامز" منذ أكثر من شهر على محور أفدييفكا.

وتظهر في الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الأوكرانية الدبابة الأمريكية تتجول في قرية مدمرة وتطلق النار من مدفعها.

وفي نهاية سبتمبر 2023، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين عن البنتاغون، بأن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا.

في منتصف أكتوبر، قال ممثل قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا، العقيد مارتن أودونيل، لموقع "الحرية" الأوكراني إن الولايات المتحدة سلمت لأوكرانيا الدفعة الكاملة التي وعدت بها سابقا والتي تضم 31 دبابة أبرامز.

المصدر: نوفوستي